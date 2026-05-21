Controlli nei minimarket del centro sequestrati oltre 130 chili di cibo e multe salate
Nella giornata di ieri, le forze dell’ordine hanno effettuato controlli nei minimarket del centro storico di Castelfranco Emilia, rispondendo alle segnalazioni dei cittadini riguardanti il disturbo della quiete pubblica. Durante le ispezioni, sono stati sequestrati oltre 130 chili di alimenti non conformi alle norme di sicurezza. Sono state inoltre elevate sanzioni pecuniarie ai negozi visitati, a seguito delle irregolarità riscontrate. Le operazioni sono state condotte con l’obiettivo di verificare il rispetto delle normative vigenti nel settore commerciale.
Le segnalazioni dei cittadini relative al disturbo della quiete pubblica hanno fatto scattare una serie di controlli mirati nel cuore del centro storico di Castelfranco Emilia. Nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti nei pressi di due minimarket della zona, dove era. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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