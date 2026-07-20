Criminalità giovanile maxi blitz in 44 province | 539 arresti e oltre 700 chili di droga sequestrati anche a Messina e Palermo

Una vasta operazione della Polizia di Stato ha coinvolto 44 province italiane, portando all’arresto di 539 persone e al sequestro di oltre 700 chili di droga. L’intervento ha colpito gruppi criminali giovanili operanti nel territorio. Tra le città interessate ci sono Messina e Palermo, dove sono state effettuate numerose perquisizioni e sequestri. L’operazione è parte di un’indagine più ampia contro il traffico di sostanze stupefacenti e le attività illecite legate alla criminalità giovanile.

Una vasta operazione della Polizia di Stato ha colpito la criminalità giovanile in 44 province italiane. Il bilancio dell'attività, coordinata dal Servizio Centrale Operativo e condotta con l'impiego di oltre mille operatori delle Squadre Mobili e dei Reparti Prevenzione Crimine, parla di 539 arresti, di cui 47 minorenni, e 954 persone denunciate per reati contro la persona, il patrimonio, gli stupefacenti e le armi. L'intervento si è concentrato sui fenomeni di criminalità che vedono coinvolti giovani, sia singolarmente sia in gruppo, con particolare attenzione alle aree di spaccio, ai luoghi della movida e ai principali punti di aggregazione urbana. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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Criminalità giovanile, maxi blitz della Polizia in 44 province, 539 arresti

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