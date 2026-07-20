Dopo tre settimane di segnalazioni e contatti con otto uffici diversi, il consigliere di quartiere chiede di rimuovere una balla dal torrente. La richiesta, definita un’odissea, non ha ancora avuto esito e si teme che la situazione possa degenerare in tragedia. Il consigliere ha espresso sarcasmo riguardo alla lunga e complicata gestione burocratica, sottolineando la difficoltà nel risolvere il problema.

Un’odissea che non conosce ancora approdo. "Speriamo che non finisca in tragedia" osserva, sarcastico Gaetano Blandini, il consigliere di quartiere al quale, per venire a capo della burocrazia, non sono bastate tre settimane e decine di segnalazioni, tra telefonate e email, ad otto uffici diversi. "Nell’ordine ho contattato la polizia locale, il Centro operativo del Comune, i vigili del fuoco, ancora la municipale e vari sportelli comunali quali quello all’edilizia, all’urbanistica e all’ufficio ambiente; i carabinieri forestali. Alla fine avrei dovuto telefonare all’ex genio civile, ma arrivato all’ottavo interlocutore, dopo tre settimane di tentativi senza nessun risultato ho detto basta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Rimuovete la balla dal torrente"

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