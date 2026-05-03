A un mese dal crollo del ponte sulla strada statale 16 sul Trigno, i familiari di un uomo disperso chiedono di rimuovere le macerie. L'uomo, 53 anni e originario di Bisceglie, è scomparso il 2 aprile scorso quando il ponte è crollato a causa del maltempo, inghiottendo la sua auto. I familiari hanno rivolto un nuovo appello affinché si accelerino le operazioni di rimozione dei detriti.

Nuovo appello da parte dei famigliari di Domenico Racanati, l'uomo di 53 anni originario di Bisceglie di cui non si hanno più notizie dal 2 aprile scorso quando il ponte sulla strada statale 16 si è sbriciolato sul Trigno, in Molise, a causa del maltempo, inghiottendo la sua auto. "Sono la mamma di Domenico, non chiedo favori, ma giustizia. Mio figlio non deve restare neanche un altro giorno lì sotto. È vergognoso. È il dolore di una madre che parla e che chiede che suo figlio torni a casa". Queste le parole della donna in un appello social pubblicato dall'associazione "Pescatori a tavola". Parole cariche di dolore e rabbia anche da parte del fratello di Domenico, Alessandro Racanati.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - A un mese dal crollo del ponte sul Trigno, la famiglia del disperso: "Rimuovete le macerie, non possiamo più aspettare"

Domenico Racanati disperso dopo il crollo del ponte sul Trigno, lo strazio della mamma:...

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