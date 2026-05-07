Lungo la statale Adriatica compare la scritta " 1312 " ed è subito polemica politica. Perché se a molti quel numero potrebbe sembrare soltanto una sigla incomprensibile, per chi conosce il linguaggio di alcune frange dei movimenti antagonisti e dell’ area anarchica il significato è immediato. Ed è proprio da lì che è partita la denuncia pubblica comparsa ieri sui social da parte di un cittadino fanese, che ha puntato il dito contro il Grizzly, lo spazio autogestito cittadino, chiedendo un intervento dell’amministrazione comunale. Nel post, corredato da una fotografia, Federico Mazzanti segnala infatti la presenza della scritta "1312", spiegandone il significato: "Nel gergo degli anarchici il numero 1312 è la rappresentazione numerica dell’acronimo A.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Rimuovete quella scritta dal Grizzly"

Modella Instagram ATTACCATA Da Orso Grizzly Dopo Foto

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