Riforma del CUN | l' appello ai senatori per l' autonomia universitaria

La discussione sulla riforma del CUN entra nel vivo al Senato. L'autonomia universitaria è al centro del dibattito politico, che vede contrapposte le forze parlamentari sul futuro della governance accademica e sulla gestione democratica degli atenei italiani.‘RIFORMA’ DEL CUN: APPELLO AI SENATORINel pomeriggio del 21 luglio 2026 la Commissione Cultura del Senato discuterà e voterà gli emendamenti al DDL 1890 sulla ‘riforma’ del CUN.Ancora una volta si sta prospettando una convergenza trasversale per impedire che il Sistema nazionale venga rappresentato da un Organismo di autogoverno che difenda l’autonomia dell’Università da quei potentati... 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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