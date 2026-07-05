Riforma del CUN al Senato | ANDU incontra il Segretario Generale del MUR

L'ANDU ha incontrato il Segretario Generale del Ministero dell'Università e della Ricerca in merito alla riforma del CUN approdata al Senato. Durante l'incontro, l'associazione ha espresso critiche al disegno di legge 1890 e ha proposto la creazione di un nuovo organismo nazionale. La proposta mira a garantire l'autonomia delle università, una rappresentanza democratica più efficace e un sistema di giustizia disciplinare più equo.

La riforma del CUN approda al Senato: l’ANDU espone al MUR le proprie critiche al DDL 1890 e propone un nuovo organismo nazionale capace di tutelare autonomia universitaria, rappresentanza democratica e giustizia disciplinare.La riforma del CUN al Senato: l’incontro dell’ANDU con Marco Mancini, Segretario Generale del MURIl primo luglio 2026 una delegazione dell’ANDU, composta da Andrea Capotorti, Mauro Federico, Nunzio Miraglia e Lucinia Speciale, ha incontrato il Segretario Generale del MUR, prof. Marco Mancini.Nell’incontro è stata esposta la valutazione negativa dell’ANDUsul DDL 1890 riguardante la ‘riforma’ del CUN il cui esame inizierà l’8 luglio 2026 nella della Commissione Cultura del Senato. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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