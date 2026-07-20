Dopo essere stata respinta da Turchia ed Egitto, la nave da crociera dedicata alla comunità Lgbtqi+ è arrivata in Italia. Mercoledì 15 luglio, la nave ha attraccato a Trieste, dove sono sbarcati i primi passeggeri.

Dopo il rifiuto da parte di Turchia ed Egitto, la Scarlet Lady attracca in Italia: la prima tappa è stata mercoledì 15 luglio a Trieste, dove sono sbarcati 1.900 passeggeri e ne sono saliti a bordo altrettanti, mentre oggi si prepara a sbarcare a Palermo prima di ripartire per concludere il viaggio a Barcellona. La crociera della Virgin Voyages dedicata al mondo Lgbtqi+ ospita passeggeri da tutto il mondo. Il tour è organizzato dalla Atlantis Events, come comunicato da una nota della Gay Street di Palermo, che commenta: “Per questo evento storico la Gay Street di Palermo con il Bunker Club questa notte resteranno aperti per accogliere i 2.600 passeggeri della Scarlett Lady”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Ilfattoquotidiano.it - Rifiutata da Turchia ed Egitto, la nave da crociera Lgbtqi+ attracca in Italia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

A Gay Cruise Sailed Into the Middle East and Got a REALITY CHECK.

Notizie e thread social correlati

Nave da crociera Lgbt, dopo la Turchia negato attracco anche in EgittoUna nave da crociera destinata a passeggeri LGBT non è stata autorizzata ad attraccare in Turchia e, pochi giorni dopo, anche in un porto egiziano.

A una nave da crociera LGBTQ+ è stato negato l’ingresso in Egitto: pochi giorni prima, anche la Turchia l’aveva respintaUna nave da crociera LGBTQ+ è stata respinta dall’Egitto, pochi giorni dopo il rifiuto anche da parte della Turchia.

Temi più discussi: Rifiutata da Turchia ed Egitto, la crociera gay fa tappa a Palermo; Rifiutata da Turchia ed Egitto, la crociera gay Scarlet Lady riparte da Trieste; Cos'è successo con la pistola di Erdogan (e cosa ne hanno fatto i leader europei); Lo dice la Sharia. E il turco rifiuta di sedersi accanto a una donna in aereo e schiaffeggia la hostess.

Rifiutata da Turchia ed Egitto, la crociera gay fa tappa a Palermo ift.tt/7GzX9WE x.com

Rifiutata da Turchia ed Egitto, la crociera gay approda a Palermo: Gay Street aperta di notte per accogliere i passeggeriLa Scarlet Lady arriva a Palermo dopo i rifiuti di Turchia ed Egitto. Gay Street e Bunker Club aperti di notte per accogliere i passeggeri. gay.it

Rifiutata da Turchia ed Egitto, la crociera gay fa tappa a PalermoLa nave Scarlett Lady della flotta Virgin, che in Italia ha già fatto scalo a Trieste, concluderà il suo viaggio a Barcellona. Soddisfatti gli organizzatori della Gay Street: Un beneficio per il turi ... palermotoday.it