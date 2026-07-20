Rifiutata da Turchia ed Egitto la nave da crociera Lgbtqi+ attracca in Italia

Da ilfattoquotidiano.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo essere stata respinta da Turchia ed Egitto, la nave da crociera dedicata alla comunità Lgbtqi+ è arrivata in Italia. Mercoledì 15 luglio, la nave ha attraccato a Trieste, dove sono sbarcati i primi passeggeri.

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Dopo il rifiuto da parte di Turchia ed Egitto, la Scarlet Lady attracca in Italia: la prima tappa è stata mercoledì 15 luglio a Trieste, dove sono sbarcati 1.900 passeggeri e ne sono saliti a bordo altrettanti, mentre oggi si prepara a sbarcare a Palermo prima di ripartire per concludere il viaggio a Barcellona. La crociera della Virgin Voyages dedicata al mondo Lgbtqi+ ospita passeggeri da tutto il mondo. Il tour è organizzato dalla Atlantis Events, come comunicato da una nota della Gay Street di Palermo, che commenta: “Per questo evento storico la Gay Street di Palermo con il Bunker Club questa notte resteranno aperti per accogliere i 2.600 passeggeri della Scarlett Lady”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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