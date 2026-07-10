Una nave da crociera LGBTQ+ è stata respinta dall’Egitto, pochi giorni dopo il rifiuto anche da parte della Turchia. La nave, con circa duemila passeggeri a bordo, era stata fermata nelle acque turche prima di essere impedita di entrare nel porto egiziano. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni ufficiali del diniego. La nave aveva già avuto problemi di accesso in Turchia, dove era stata bloccata prima di essere respinta.

Una nave da crociera LGBTQ+, che questa settimana era stata bloccata nelle acque della Turchia, si è vista negare l’ingresso in Egitto. I duemila passeggeri della Scarlet Lady, tra cui l’attrice di Broadway Patti LuPone, si sono svegliati giovedì mattina trovando un avviso sotto la porta della cabina che li informava di come l’imbarcazione stesse cercando urgentemente porti alternativi. «Questa mattina presto siamo stati informati che alla Scarlet Lady è stato negato l’ingresso nelle acque egiziane e che, di conseguenza, non potrà più fare scalo ad Alessandria oggi», ha comunicato ai passeggeri Rich Campbell, amministratore delegato di Atlantis Events, il gruppo turistico che ha noleggiato la nave di Virgin Voyages. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - A una nave da crociera LGBTQ+ è stato negato l’ingresso in Egitto: pochi giorni prima, anche la Turchia l’aveva respinta

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The Scariest Cruise Ship Story Of The Year - HantaVirus OutBreak

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