Nave da crociera Lgbt dopo la Turchia negato attracco anche in Egitto

Una nave da crociera destinata a passeggeri LGBT non è stata autorizzata ad attraccare in Turchia e, pochi giorni dopo, anche in un porto egiziano. Le autorità dei due paesi hanno rifiutato l’ingresso alla nave senza fornire spiegazioni ufficiali. La nave aveva già subito un rifiuto di attracco in Turchia, mentre in Egitto l’ingresso è stato negato subito dopo. Non ci sono state comunicazioni ufficiali sulle motivazioni di questi provvedimenti.

Pochi giorni dopo che ad una nave da crociera LGBTQ è stato impedito di attraccare in Turchia, è stato negato l’ingresso anche in un porto alternativo in Egitto La nave charter Scarlet Lady della Virgin Voyages è stata respinta poco prima dell’arrivo in Egitto, ha dichiarato Rich Campbell, presidente e CEO di Atlantis Events, in una e-mail a USA TODAY. “Avevamo ricevuto l’autorizzazione completa per arrivare in Egitto e, solo quattro ore prima di imbarcare il pilota e gli agenti doganali, ci è stato comunicato che alla nave non sarebbe stato permesso di entrare nel porto”, ha affermato Campbell. “Non ci è stata fornita alcuna spiegazione per questa decisione e siamo molto delusi”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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LGBTQ+ cruise denied entry to Turkey over moral standards'

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