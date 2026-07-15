Non si sono ancora sopiti gli echi del trionfo di Jannik Sinner a Wimbledon edizione 2026 che tutta l’attenzione si già è spostata verso il cemento nordamericano. Come tradizione, infatti, tra la fine del mese di luglio e l’inizio di settembre saranno Canada e Stati Uniti a prendere la ribalta con i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati e, soprattutto, lo US Open. Un percorso che vedrà l’altoatesino provare a continuare nella sua stagione stellare, con una domanda di fondo: “Carlos Alcaraz ci sarà”? Com’è ben noto il murciano è fermo ormai da tempo (metà aprile) per il problema al posto destro e sta facendo di tutto per provare a tornare in campo in tempi celeri. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Alcaraz verso il rientro? Dalla Spagna arrivano importanti novità sulle condizioni del suo polso

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La racchetta è stata modificata apposta per il suo infortunio. Senza corde e con una parte del telaio rimossa, Carlitos può ripetere il gesto completo senza colpire la palla, riducendo vibrazioni e stress su polso e avambraccio Inoltre, dalla Spagna arrivano bu x.com

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