Ricina ipotesi-choc | Sara Di Vita avvelenata in due tempi?

A Pietracatella, si indaga sulla morte di due donne, tra cui una identificata come Sara Di Vita. Secondo alcune fonti investigative, potrebbe aver subito un avvelenamento in due momenti diversi. La seconda vittima è un’altra donna di Ielsi. La polizia sta esaminando questa ipotesi, ma non ci sono ancora conferme ufficiali o dettagli aggiuntivi sui tempi o sulle modalità dell’eventuale avvelenamento. La procura prosegue le indagini per chiarire quanto accaduto.

Ancora mistero fitto a Pietracatella, il giallo della ricina. Ma ora, in ambienti investigativi, si fa strada una pista clamorosa: Sara Di Vita - una delle due vittime, l'altra è Antonella di Ielsi - potrebbe essere stata avvelenata in due tempi, in due occasioni distinte. È uno degli scenari che prende consistenza nell'inchiesta sul duplice omicidio premeditato, al momento contro ignoti, coordinata dalla Procura di Larino. Un'ipotesi che troverebbe riscontro nelle testimonianze raccolte dagli investigatori e che potrebbe essere confermata dagli esami tossicologici sui circa 70 alimenti sequestrati e inviati all'Istituto Robert Koch di Berlino, centro specializzato nello studio dei veleni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Mamma e figlia avvelenate con la ricina, convocata in Questura la zia 90enne

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