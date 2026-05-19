Le indagini sul caso di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia decedute a seguito di un avvelenamento da ricina, sono ancora in corso. La Procura ha aperto un fascicolo per duplice omicidio premeditato. Tra gli elementi investigativi emersi ci sarebbero ricerche online effettuate da entrambe le donne sulla sostanza tossica, anche se i dettagli specifici non sono stati diffusi. Le forze dell’ordine continuano a raccogliere prove e testimonianze per chiarire le circostanze della vicenda.

Proseguono le indagini sul caso di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia morte dopo un avvelenamento da ricina che ha portato la Procura ad aprire un’inchiesta per duplice omicidio premeditato. Uno degli aspetti su cui si stanno concentrando gli investigatori riguarda alcune ricerche effettuate in rete sulla sostanza tossica. L’obiettivo è accertare chi abbia effettuato le navigazioni internet finalizzate a reperire informazioni sulla ricina e se tali attività siano riconducibili alle stesse vittime oppure ad altre persone. E cercare «rapporti, relazioni e legami correlabili alle navigazioni internet dirette a procurarsi ricina... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Avvelenate con la ricina, spunta l’ipotesi shock: “Sara e Antonella fecero ricerche sulla ricina”

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