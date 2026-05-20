Madre e figlia avvelenate l’ipotesi choc | Sara e Antonella fecero ricerche sulla ricina

Una vicenda che ha scosso la comunità riguarda l’avvelenamento di una madre e di una figlia, con le indagini che hanno portato alla scoperta di ricerche sul ricino da parte di entrambe le donne. Le autorità stanno analizzando i dispositivi elettronici e i materiali trovati nelle loro abitazioni, mentre si cercano risposte su eventuali collegamenti con altri soggetti. Le informazioni finora raccolte indicano che le due donne avevano cercato dettagli sulla sostanza in rete, ma il motivo di tali ricerche resta ancora da chiarire.

Ci sono casi che non si lasciano raccontare in modo lineare. Ti restano addosso, perché ogni dettaglio apre una domanda nuova e più scomoda della precedente. E adesso, mentre chi indaga prova a rimettere in fila i fatti, spunta un particolare che potrebbe cambiare completamente il modo in cui guardare a questa tragedia. Al centro dell’inchiesta ci sono Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia. Due morti che hanno scosso un intero paese e che, giorno dopo giorno, stanno diventando un rebus sempre più fitto. La Procura, intanto, va avanti con un’ipotesi pesantissima: duplice omicidio premeditato. Quel dettaglio che riapre tutto: “Ricerche sulla ricina”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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