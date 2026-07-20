Il Ministero della Salute ha richiamato un lotto di uova prodotto dall’azienda Ovo Mio a causa di un possibile rischio di salmonella. Le uova interessate sono del lotto numero S226. La presenza di salmonella può causare infezioni alimentari, ma non ci sono stati segnalati casi specifici. Le autorità hanno invitato a non consumare le uova provenienti da quel lotto e a restituirle presso i punti vendita.

Rischio microbiologico. Il Ministero della Salute ha reso noto di aver richiamato delle uova prodotte da Ovo Mio per la possibile presenza di salmonella: le autorità hanno quindi segnalato il lotto numero S226. Il prodotto non va consumato, ma va immediatamente riportato al punto vendita per evitare rischi legati alla salute. Qual è il lotto che potrebbe essere contaminato dalla salmonella Cosa fare se si sono acquistate le uova richiamate Cosa si rischia con la salmonellosi Qual è il lotto che potrebbe essere contaminato dalla salmonella Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro di un lotto, considerato a rischio microbiologico, il 17 luglio 2026. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Richiamo di uova Ovo Mio per possibile presenza di salmonella in un lotto, quali sono i rischi se consumate

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