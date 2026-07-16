Il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo di alcune uova prodotte da Avicola Emiliana a causa di salmonella. Sono stati segnalati quattro lotti interessati. La misura è stata adottata per prevenire rischi microbiologici derivanti dal consumo di prodotti contaminati. Non sono state fornite informazioni su eventuali danni o casi di infezione, ma il richiamo riguarda esclusivamente i lotti specifici segnalati.

Rischio microbiologico. Il Ministero della Salute ha reso noto di aver richiamato alcune uova. Si tratta di quelle prodotte da Avicola Emiliana e il motivo è la presenza di salmonella: le autorità hanno quindi segnalato 4 lotti. Il prodotto non va consumato, ma va immediatamente riportato al punto vendita per evitare rischi legati alla salute. Quali sono i lotti delle uova con la salmonella Cosa fare se si sono acquistate le uova richiamate Cosa si rischia con la salmonellosi Quali sono i lotti delle uova con la salmonella Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro di 4 lotti, considerato a rischio microbiologico, il 14 luglio 2026. Lo ha fatto dopo aver riscontrato la presenza di salmonella. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Richiamo di uova Avicola Emiliana per salmonella, coinvolti 4 lotti: quali sono i rischi in caso di consumo

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