Ricette mediche non arrivate impreparati allo sportello | le regole per evitare sprechi e attese

Notizia in breve

Per evitare attese e sprechi, è sufficiente una verifica di pochi secondi sulle ricette mediche prima di presentarle allo sportello. Questa operazione permette di controllare che siano state compilate correttamente e di evitare richieste ripetute o pagamenti non dovuti. Le istruzioni sono state diffuse per migliorare l’efficienza del servizio e ridurre i tempi di attesa per i cittadini.