Ricette mediche non arrivate impreparati allo sportello | le regole per evitare sprechi e attese
Per evitare attese e sprechi, è sufficiente una verifica di pochi secondi sulle ricette mediche prima di presentarle allo sportello. Questa operazione permette di controllare che siano state compilate correttamente e di evitare richieste ripetute o pagamenti non dovuti. Le istruzioni sono state diffuse per migliorare l’efficienza del servizio e ridurre i tempi di attesa per i cittadini.
Firenze, 20 luglio 2026 – "Basta una verifica di pochi secondi per evitare attese inutili, nuove richieste al medico o il pagamento di somme non dovute". È questo l'invito lanciato dall’Azienda USL Toscana centro con una nuova campagna informativa dedicata ai cittadini. L’obiettivo è quello di guidare gli utenti nella gestione corretta delle prescrizioni sanitarie, evitando quei piccoli errori che spesso si traducono in intoppi burocratici, code agli sportelli o, peggio, nella necessità di tornare dal proprio medico di base per correzioni. https:www.lanazione.itpratocronacala-biologa-pratese-antonella-fioravanti-finalista-al-premio-per-la-cultura-mediterranea-4a5f9f14 Il nodo dell'esenzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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