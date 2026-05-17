Juve Fiorentina LIVE | squadre arrivate allo Stadium le formazioni ufficiali

Le squadre sono arrivate allo stadio per la partita tra Juventus e Fiorentina, valida per la 37ª giornata di Serie A 202526. Le formazioni ufficiali sono state comunicate poco prima del calcio d'inizio. La cronaca della partita offrirà aggiornamenti su moviola, tabellino e risultato finale, mentre la sintesi sarà disponibile al termine dell'incontro. Le due squadre si affrontano in un match importante in vista della fine della stagione, con la posta in gioco rappresentata dalla classifica.

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di Marco Baridon Juve Fiorentina LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 37ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Tutto in 180 minuti. La Juve si gioca l’accesso alla Champions League nelle ultime due partite della stagione, con una corsa agguerrita che vede anche coinvolte Napoli, Como, Roma e Milan. Si parte quest’oggi contro la Fiorentina. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Fiorentina 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 12.00 Migliore in campo Juve. Al termine del match Juve Fiorentina 0-0: risultato e tabellino. Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Yildiz; Vlahovic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Fiorentina LIVE: squadre arrivate allo Stadium, le formazioni ufficiali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SQUADRE ARRIVATE AL FRANCHI Sullo stesso argomento Juve Genoa LIVE: squadre arrivate all’Allianz Stadium, le formazioni ufficialidi Marco BaridonJuve Genoa LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato... Juve Sassuolo LIVE: squadre arrivate all’Allianz Stadium, le scelte ufficialidi Marco BaridonJuve Sassuolo LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 30ª giornata di Serie A 2025/26 Questa... Inter-Juve - Results on X | Live Posts & Updates x.com Juve-Fiorentina, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti per la ChampionsUn solo risultato: la vittoria. La Juve non può permettersi di pensare ad altro per conquistare la qualificazione in Champions League, visto il fiato sul collo delle rivali. Novanta minuti di fuoco e ... tuttosport.com Juve-Fiorentina diretta Serie A: segui la sfida tra Spalletti e Vanoli LIVEAll'Allianz Stadium la sfida tra i bianconeri e i viola valida per la trentasettesima giornata di campionato: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it