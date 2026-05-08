In farmacia con ricette mediche false per acquistare oppiacei | 40enne arrestato

Un uomo di 40 anni è stato arrestato dopo aver tentato di ottenere farmaci oppiacei con ricette false. Secondo quanto ricostruito, avrebbe rubato il timbro e il bollettario del medico di base e successivamente presentato in farmacia con una ricetta contraffatta. Le forze dell'ordine sono intervenute dopo aver scoperto la frode, che ha portato all'arresto dell'individuo.

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Avrebbe rubato il timbro al medico di base, insieme al bollettario, per poi presentarsi in farmacia con una ricetta falsa per l'acquisto di farmaci a base di sostanze oppiacee. Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della stazione di Ravenna hanno arrestato un 40enne, colto in flagranza di reato.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Brescia, scoperti a usare ricette mediche false per farmaci neuropatici: due persone nei guaiDue persone sono state denunciate per uso di atti falsi in concorso a seguito di un’indagine della Polizia di Stato. Farmaci con ricette false, giovane a processoFaceva il giro delle farmacie del Fermano, presentando in ognuna ricette false in modo da farsi consegnare i farmaci a cui altrimenti non avrebbe... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Gastroprotettori e Note Aifa: chiarimenti su validità ricette e gestione in farmacia; Ticket farmaceutico in Emilia-Romagna: fino a 4 euro a ricetta, esentato 1 cittadino su 3; Consigli per acquistare farmaci online in sicurezza; Farmacia comunale: l’utenza è in crescita e aumentano i servizi. Ravenna, ruba il bollettino delle ricette a un medico e va a comprare oppiacei in farmacia: 40enne arrestatoI Carabinieri della Stazione di Ravenna nel pomeriggio di ieri 7, giovedì maggio, hanno arrestato un ravennate di 40 anni, colto in flagranza di ... corriereromagna.it Dal medico ruba timbro e ricette per acquistare oppiacei in farmacia: arrestato 40enneA Ravenna un uomo di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di ricettazione, truffa e falsità materiale. Il fermo è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 7 maggio al termine di un ... ravennaedintorni.it Ravenna, ruba il bollettino delle ricette a un medico e va a comprare oppiacei in farmacia: 40enne arrestato - facebook.com facebook