Rettore, parroci e genitori chiedono di liberare il centro storico dai raid di teppisti. La zona, patrimonio Unesco a Napoli, è teatro di violenza, degrado e abbandono. Le richieste arrivano dopo ripetuti atti vandalici e aggressioni che coinvolgono cittadini e visitatori. La situazione preoccupa le istituzioni e le comunità locali, che chiedono interventi immediati. Nessuna informazione su eventuali misure adottate o in programma.

È un gioiello di storia, arte e cultura nel cuore del patrimonio Unesco a Napoli eppure è ostaggio di violenza, degrado e abbandono. Il grido di aiuto per Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli è diventato una denuncia corale per segnalare «la gravissima situazione che ha reso la piazza e le aree limitrofe, zone ad alto rischio dove non è più possibile vivere e lavorare serenamente». L’emergenza è già stata segnalata in passato ed è esplosa nuovamente «la notte del 18 luglio quando alcuni ragazzi sono stati accoltellati senza una ragione da altri ragazzini» come è stato denunciato nell’esposto presentato al Sindaco, al Prefetto, al Comune e al consiglio comunale di Napoli dalle associazioni per chiedere più sicurezza ma anche decoro e tutela per i cittadini e i commercianti. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Rettore, parroci e genitori: «Liberate il centro storico dai raid di questi teppisti»

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