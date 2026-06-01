Spaccate in città torna l' incubo | raid tra centro storico e Porta Romana
Nelle ultime ore, sono stati segnalati diversi furti con spaccata in città, coinvolgendo attività commerciali tra il centro storico e Porta Romana. Gli episodi hanno causato danni alle vetrine e ai beni all’interno dei negozi. Le forze dell’ordine stanno indagando sui raid, che si sono verificati in rapida successione. Non ci sono ancora dettagli sulle modalità o sui responsabili degli episodi.
Una nuova serie di furti con spaccata viene segnalata in città, con episodi che nelle ultime ore avrebbero colpito più attività commerciali. Le notizie stanno circolando prevalentemente sui social (in particolare su Meta), dove gli esercenti raccontano di effrazioni e danni all'ingresso delle. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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