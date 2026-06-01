Spaccate in città torna l' incubo | raid tra centro storico e Porta Romana

Notizia in breve

Nelle ultime ore, sono stati segnalati diversi furti con spaccata in città, coinvolgendo attività commerciali tra il centro storico e Porta Romana. Gli episodi hanno causato danni alle vetrine e ai beni all’interno dei negozi. Le forze dell’ordine stanno indagando sui raid, che si sono verificati in rapida successione. Non ci sono ancora dettagli sulle modalità o sui responsabili degli episodi.