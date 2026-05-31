I bambini allontanati dai genitori vengono ospitati temporaneamente in comunità o case famiglia. Due donne impegnate sul campo spiegano che questi minori sono seguiti da strutture come la “Casa dei bimbi”, gestita dalla Fondazione L’albero della vita ETS, attiva da vent’anni. Mentre si avvicinano le vacanze, si organizzano attività come due settimane al mare, con giochi e socializzazione tra coetanei, per offrire un momento di svago ai piccoli ospiti.

D ue settimane al mare, a giocare e scherzare con i coetanei in spiaggia. Per i piccoli ospiti della “Casa dei bimbi”, gestita dalla Fondazione L’albero della vita ETS che da vent’anni segue minori e famiglie in difficoltà, ogni anno la vacanza è una scommessa. Si tratta di trovare i finanziamenti (parecchi), organizzare un piccolo trasloco, sempre nella stessa casa sulla riviera romagnola, e mettere in piedi tutte le attività quotidiane di una decina di bambini da zero a sei anni, affidati alla comunità. I sogni dei bambini di Gaza volano sul tetto del mondo: l’aquilone simbolo di pace arriva sull’Everest X Leggi anche › Perché il sì alle... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ospitano i bambini allontanati dai genitori, per un tempo limitato. Ma chi sono questi bambini, e chi se ne occupa nelle comunità o nelle case famiglia? L’abbiamo chiesto agli esperti. E a due donne impegnate in prima linea, con passione e competenza. Mentre si avvicinano le vacanze, e bisogna pensare a come portare questi bambini al mare

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Caprese Michelangelo, bambini allontanati. I genitori affiliati a Noi è Io Sono. E' un rapimento

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