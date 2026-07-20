La Madonnina all’ingresso di via Stradiola, a Ceppaiano, è stata ripristinata dal Comune dopo aver subito danni nei mesi scorsi. L’intervento ha portato al ritorno di un simbolo importante per la comunità, che rappresenta un punto di riferimento storico e culturale. La statua è stata reinstallata nel suo sito originale, offrendo nuovamente un luogo di fede e memoria per i residenti.

Un simbolo caro alla comunità, un pezzo di storia che torna al suo posto. La Madonnina all’ingresso di via Stradiola, a Ceppaiano, è stata ripristinata dal Comune dopo i gravi danni subiti nei mesi scorsi, restituendo ai cittadini un luogo di fede, memoria e identità. L’intervento – viene spiegato – si è concluso nei giorni scorsi e ha permesso di ricostruire e recuperare l’ edicola votiva, riportandola alle sue caratteristiche originarie. Pur non essendo un manufatto di particolare valore storico, la struttura rappresenta da decenni un punto di riferimento per gli abitanti della frazione e per quanti transitano lungo la strada. Le operazioni si sono rivelate particolarmente complesse. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Restaurata la Madonnina di Ceppaiano

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