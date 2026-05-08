A Ceppaiano si apre un nuovo capitolo nel caso Keu, con l’intenzione di intensificare i controlli sull’area interessata. Le autorità stanno valutando le procedure di bonifica, compresa la stima dei costi necessari per rimuovere le terre contenenti il materiale inquinante. L’area coinvolta si trova nel Comune di Crespina Lorenzana, e le decisioni in corso riguardano anche le modalità di intervento e le risorse da impiegare.

Al vaglio ci sono anche le valutazioni per quantificare quanto costerà togliere le terre contenenti keu dall’area interessata che si trova nel Comune di Crespina Lorenzana. L’amministrazione, guidata da David Bacci, ha fatto il punto sulla vicenda e sulle ultime questioni con i cittadini in un’assemblea pubblica nella quale il sindaco ha aggiornato i residenti di Ceppaiano e non solo sullo stato dei fatti e sugli sviluppi emersi nelle ultime settimane. Come illustrato durante l’incontro, circa due settimane fa "sono state evidenziate concentrazioni anomale di cromo esavalente nel posso pizzometrivo installato, su indicazione di Arpat, da parte di Acque".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il caso Keu a Ceppaiano. Saranno aumentati i controlli: "Valutazioni per la bonifica"

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