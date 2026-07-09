L' arrivo di Gaetano a La Madonnina per le visite mediche

Gianluca Gaetano si trova al centro medico di La Madonnina per le visite di rito prima di firmare con l’Atalanta. Il centrocampista arriva dal Cagliari con un trasferimento da 12 milioni più 2 di bonus. Nel pomeriggio, il tecnico guiderà il primo allenamento stagionale. Gaetano è a un passo dal diventare ufficialmente un giocatore nerazzurro.

Il centrocampista arriva dal Cagliari per 12 milioni piÃ¹ 2 di bonus ed Ã¨ il primo acquisto del nuovo corso nerazzurro. Nel pomeriggio Sarri guiderÃ il primo allenamento della stagione Gianluca Gaetano Ã¨ a un passo dal diventare ufficialmente un nuovo giocatore dell'Atalanta. Dopo la chiusura della trattativa con il Cagliari, il centrocampista sta sostenendo le visite mediche alla Casa di Cura La Madonnina di Milano. Al termine dei controlli raggiungerÃ il centro sportivo Bortolotti di Zingonia per firmare il contratto che lo legherÃ ai nerazzurri fino al 30 giugno 2030.L'operazione si Ã¨ chiusa sulla base di 12 milioni di euro piÃ¹ 2 milioni di bonus. 🔗 Leggi su Video.corriere.it

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Atalanta, è il giorno di Gaetano: l'arrivo alle visite mediche

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