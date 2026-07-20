La Rai ha comunicato di aver avviato verifiche sulla trasmissione Report e sul suo vicedirettore. In una nota ufficiale, l’azienda ha confermato che l’iter per un possibile audit è stato avviato, definendolo un “atto dovuto”. La decisione arriva dopo alcune polemiche e dichiarazioni del vicedirettore, che ha chiesto chi tuteli la sua immagine. La procedura è in corso, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui tempi.

Due passi avanti e uno indietro. Ma alla fine la Rai avvia verifiche sulla vicenda riguardante il vicedirettore Sigfrido Ranucci e Report. Con una nota ufficiale l’azienda conferma in sostanza che l’iter per un’eventuale audit è avviato ed è un «atto dovuto». La dicitura usata è quella più generica di «approfondimenti di competenza» che null’altro sono che gli atti propedeutici all’audit anticipato al Corriere da fonte certa, per aprire il quale la Rai deve solo attendere il via libera degli inquirenti, che non vuole intralciare. Insomma è solo questione di tempi. Ranucci lo comprende benissimo e in una nota replica: «Il sottoscritto e la squadra di Report sono pronti a affrontare l’ennesimo Audit o verifiche, avendo già passate tutte le altre». 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Report, la Rai avvia verifiche sulla trasmissione. Ranucci: «Chi tutela la mia immagine?»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sbugiardo le BUFALE di Ranucci e Travaglio sul Caso MINETTI

Notizie e thread social correlati

Ranucci, la Rai avvia verifiche interne. «Atto dovuto a tutela dell'immagine dell'azienda»La Rai ha avviato verifiche interne sul caso riguardante il vicedirettore Sigfrido Ranucci.

Rai avvia verifiche interne sulla vicenda Ranucci: coinvolta la Commissione per il Codice EticoRai ha avviato verifiche interne sul caso che riguarda il vicedirettore e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci.

Temi più discussi: Rai sospende Report: stop alle repliche estive per il caso Ranucci; La Rai sospende cautelativamente le repliche estive di Report. Ranucci: Congetture assurde; Rai, ad Rossi ospite di AdnTalks: Ranucci e Report, vigilanza, rivoluzione digitale, Milo Infante. L’intervista; Report accusa la Rai: Censura senza precedenti, non vedevano l'ora.

Caso #Ranucci- #Lavitola, la #Rai avvia le verifiche: Viale Mazzini al lavoro per chiarire se l’azienda abbia mai pagato il B&B di Valter #Lavitola per inviati o fonti di #Report. Ranucci nega ogni commistione e parla di un unico caso d'emergenza Covid nel '21. x.com

Rai avvia verifiche interne sul caso Ranucci dopo le pressioni politicheLa Rai avvia verifiche interne su Sigfrido Ranucci per tutelare l'immagine del servizio pubblico e la correttezza delle inchieste ... it.blastingnews.com

La Rai sospende cautelativamente le repliche estive di Report reddit

Rai avvia le verifiche interne sul caso Ranucci, lui replica: Sono tranquillissimoViale Mazzini muove un passo formale sul caso che da settimane agita il servizio pubblico. La Rai ha disposto l'avvio di verifiche interne sulla vicenda che riguarda Sigfrido Ranucci, conduttore di Re ... fanpage.it