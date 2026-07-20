Rai avvia verifiche interne sulla vicenda Ranucci | coinvolta la Commissione per il Codice Etico

Da ildifforme.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Rai ha avviato verifiche interne sul caso che riguarda il vicedirettore e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. La Commissione per il Codice Etico ha avviato l’indagine per chiarire le circostanze della vicenda. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’azienda, che ha avviato le procedure per accertare eventuali responsabilità. Nessun dettaglio sulle accuse o sui fatti contestati è stato reso noto. Le verifiche sono in corso e coinvolgono direttamente la Commissione Etica.

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LaRai ha annunciato l’avvio di verifiche interne sulla vicenda che coinvolge il vicedirettore e conduttore diReport, Sigfrido Ranucci.La decisione, comunicata dall’azienda con una nota ufficiale, prevede l’attivazione della Commissione per il Codice Etico, che nei prossimi giorni svolgerà le attività istruttorie di propria competenza su impulso dell’amministratore delegato. Secondo quanto spiegato dall’azienda,l’iniziativa rientra nelle ordinarie procedure interne ed è finalizzata a garantire il rispetto dei principi di correttezza,imparzialità e tutela dell’azienda. La Rai richiama inoltre le linee guida dell’European Broadcasting Union... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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