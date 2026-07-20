Rai avvia verifiche interne sulla vicenda Ranucci | coinvolta la Commissione per il Codice Etico

Notizia in breve

Rai ha avviato verifiche interne sul caso che riguarda il vicedirettore e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. La Commissione per il Codice Etico ha avviato l’indagine per chiarire le circostanze della vicenda. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’azienda, che ha avviato le procedure per accertare eventuali responsabilità. Nessun dettaglio sulle accuse o sui fatti contestati è stato reso noto. Le verifiche sono in corso e coinvolgono direttamente la Commissione Etica.