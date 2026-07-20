Ranucci la Rai avvia verifiche interne Atto dovuto a tutela dell' immagine dell' azienda

Notizia in breve

La Rai ha avviato verifiche interne sul caso riguardante il vicedirettore Sigfrido Ranucci. La decisione è stata presa per rispettare le procedure interne e garantire correttezza, imparzialità e tutela dell’azienda. La comunicazione ufficiale afferma che gli approfondimenti sono stati avviati in conformità con i principi stabiliti dall’ente. La motivazione ufficiale è un atto dovuto per tutelare l’immagine e l’integrità dell’azienda.