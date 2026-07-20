Ranucci la Rai avvia verifiche interne Atto dovuto a tutela dell' immagine dell' azienda
La Rai ha avviato verifiche interne sul caso riguardante il vicedirettore Sigfrido Ranucci. La decisione è stata presa per rispettare le procedure interne e garantire correttezza, imparzialità e tutela dell’azienda. La comunicazione ufficiale afferma che gli approfondimenti sono stati avviati in conformità con i principi stabiliti dall’ente. La motivazione ufficiale è un atto dovuto per tutelare l’immagine e l’integrità dell’azienda.
Caso Ranucci, interviene la Rai. «Nel rispetto delle proprie procedure interne e dei principi di correttezza, imparzialità e tutela dell'Azienda», la Rai «ha disposto l'avvio degli approfondimenti di competenza in relazione alla vicenda riguardante il vicedirettore Sigfrido Ranucci. La Commissione per il Codice Etico, su impulso dell'Amministratore Delegato, procederà nei prossimi giorni alle attività istruttorie di propria competenza». Lo annuncia la stessa azienda. Verifica rigorosa «Rai, in coerenza con le linee guida EBU e nel rispetto del vigente Contratto di Servizio - si spiega in una nota - è tenuta ad adottare criteri... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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