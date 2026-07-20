« L’algoritmo e l’anima. Un viaggio nella bioetica con il nostro co-pilota digitale: questo il titolo dell’ultimo saggio di due dei più noti bioeticisti italiani, il medico Renzo Puccetti e il giurista e teologo domenicano padre Giorgio Carbone. Il saggio ha lo scopo di mettere alla prova l’IA su temi eticamente sensibili, per svelare il pensiero che si annida nei programmatori dell’IA . cioè di una realtà che condizionerà inevitabilmente, nel prossimo futuro, non solo il lavoro, la guerra, ecc., ma anche le opinioni politiche e religiose dell’uomo di tutti i giorni.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Renzo Puccetti: «L’algoritmo ha un’anima progressista»

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