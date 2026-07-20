L’algoritmo ha un’anima progressista

Due bioeticisti italiani hanno pubblicato un saggio in cui descrivono un algoritmo come dotato di un’anima progressista. Il testo esplora il rapporto tra tecnologia e bioetica, con particolare attenzione alle implicazioni morali e etiche dell’intelligenza artificiale. Gli autori, uno medico e un giurista, analizzano come le decisioni automatizzate possano essere influenzate da valori di progresso sociale. Il volume si focalizza sulla relazione tra sistemi digitali e questioni etiche nel campo della bioetica.

« L’algoritmo e l’anima. Un viaggio nella bioetica con il nostro co-pilota digitale: questo il titolo dell’ultimo saggio di due dei più noti bioeticisti italiani, il medico Renzo Puccetti e il giurista e teologo domenicano padre Giorgio Carbone. Il saggio ha lo scopo di mettere alla prova l’IA su temi eticamente sensibili, per svelare il pensiero che si annida nei programmatori dell’IA . cioè di una realtà che condizionerà inevitabilmente, nel prossimo futuro, non solo il lavoro, la guerra, ecc., ma anche le opinioni politiche e religiose dell’uomo di tutti i giorni.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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David Pakman Says Progressives Are Being SHADOW BANNED!

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