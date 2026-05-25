L’algoritmo non cancella l’anima | l’enciclica di Leone XIV traccia i confini dell’intelligenza artificiale

La Santa Sede ha pubblicato un’enciclica firmata da Papa Leone XIV, intitolata “Magnifica Humanitas”, che affronta i limiti dell’intelligenza artificiale. La lettera sottolinea che l’algoritmo non può sostituire l’anima umana. Viene evidenziato che la tecnologia deve rispettare la dignità della persona e mantenere i confini tra uomo e macchina. La posizione papale si inserisce nel dibattito sulla transizione digitale e sull’impatto dell’intelligenza artificiale sulla società.

Roma, 25 maggio 2026 – La Santa Sede interviene con forza nel dibattito sulla transizione tecnologica attraverso la lettera enciclica “Magnifica Humanitas” di Papa Leone XIV, incentrata sulla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale. Il testo si inserisce in un anniversario storico, celebrando il 135° anniversario della “Rerum novarum” pubblicata nel 1891 da Leone XIII. Il parallelo storico appare evidente: se alla fine dell’Ottocento la Chiesa affrontava le “cose nuove” della rivoluzione industriale e il conflitto tra capitale e lavoro, oggi la nuova frontiera è rappresentata dalla digitalizzazione e dalla robotica che trasformano i processi decisionali e l’immaginario collettivo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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