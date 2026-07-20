Matteo Renzi ha dichiarato che il campo largo da solo non è sufficiente per vincere e governare, sottolineando la necessità di un’area riformista. Ha rilanciato il progetto di un centro riformista, escludendo un suo ritorno da protagonista. Inoltre, ha criticato la gestione politica del caso Roggero. Durante un intervento a Report, ha confermato le sue posizioni, senza fornire ulteriori dettagli.

Renzi rilancia il progetto del centro riformista, esclude un ritorno da protagonista e critica la gestione politica del caso Roggero. Su Report: “Va fatta chiarezza, ma senza usare gli stessi metodi che contesto” Matteo Renziguarda già alle prossime elezioni e mette in chiaro quale, a suo giudizio, dovrà essere la strategia del centrosinistra per competere con la coalizione di governo. In un’intervista alCorriere della Sera, il leader diItalia Vivasostiene che il cosiddettocampo largo, composto daPartito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra,non sia sufficiente per conquistare la maggioranza. Secondo Renzi, un’alleanza di questo tipo si fermerebbe attorno al40% dei consensi, una soglia che, a suo avviso, non garantirebbe la vittoria. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Renzi: ‘Il campo largo da solo non basta. Serve un’area riformista per vincere e governare’

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Renzi torna: Il campo largo non basta. Voti o veti

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