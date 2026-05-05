L'ex ministra della Semplificazione e della Pubblica amministrazione ha dichiarato che per sconfiggere la destra nel prossimo contesto politico, il Partito Democratico dovrebbe puntare su un polo riformista. Ha sottolineato che il Partito Democratico non può limitarsi a opporsi alla destra, ma deve costruire un'alleanza riformista più ampia. La sua proposta mira a rafforzare la posizione del partito in vista delle prossime sfide elettorali.

Dopo 18 anni,Marianna Madia lascia il Pde si unisce, da indipendente, al gruppo diItalia Vivadi Matteo Renzialla Camera. Lo fa perché è convinta che, per battere la destra, sia necessario“l’allargamento e il rafforzamento del centrosinistrain un’area che sarà decisiva per la vittoria dei progressisti“. Parlando conLa Repubblica, la deputata spiega che la sua scelta non è stata dettata da un disagio provato all’interno del partito di Elly Schlein, bensì da una valutazione razionale che l’ha portata a comprendere che“il Pd da solo non basta“. Secondo Madia, infatti, per battere la destra serve allearsi con tutte le forze politiche che, come Italia Viva, sposino laproposta progressista.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Madia sceglie Renzi: “Per battere destra Pd non basta, serve polo riformista”

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