serve una candidatura riformista per svegliare il campo largo

È stata annunciata una candidatura riformista alle primarie, con l’obiettivo di rafforzare il cosiddetto campo largo. La proposta mira a dare un’identità concreta alla quarta gamba, chiamata anche Casa riformista o con altri nomi. La decisione arriva in un momento di discussione sulle alleanze politiche e sui possibili candidati, con l’intento di creare un fronte più coeso e riconoscibile.

Una candidatura riformista alle primarie. Per dare un senso alla mitica quarta gamba o Casa riformista o come diavolo si voglia chiamare. Matteo Renzi lo dice da tempo. Ha provato a sondare Silvia Salis, ma dopo il suo no siamo da capo a dodici. Così che anche in quell’area, come in generale nel campo largo, si continua a cincischiare rimandando il momento delle grandi scelte, il che non mette né i riformisti né l’asse Pd-M5s-Avs in buona luce. E stringe in un angolo i riformisti del Partito democratico, che avrebbero bisogno di un impegno autonomo ai gazebo, come nel 2013 con la competizione tra Renzi e Pier Luigi Bersani, due esponenti dello stesso partito. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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