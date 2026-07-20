Chi l’ha detto che il Gpl è funzionale solo sulle utilitarie o quasi? Di sicuro non Renault, che offre l’alimentazione bifuel anche sulla Symbioz Eco-G, un crossover da 4,41 metri di lunghezza sviluppato sulla piattaforma di successo CMF-B del gruppo francese. Lo stesso nome del modello, del resto, sembra indicare la convivenza della doppia alimentazione perché deriva del greco “ symbiosis ”, ossia vivere insieme. Non solo nel tipo di carrozzeria, che coniuga le caratteristiche di un Suv con quelle di una Station Wagon, ma anche nel tipo di carburante. Da ogni punto di vista la Symbioz è anche versatile perché con l’opzione a Gpl l’ autonomia potenziale raggiunge i 1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Renault porta il GPL anche sui crossover. Ecco la nuova Symbioz Eco-G

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Dacia/Renault: vi stanno dicendo il FALSO sul nuovo motore GPL

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