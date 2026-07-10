Renault ha presentato le nuove versioni a GPL di Symbioz e Clio Eco-G. Le vetture offrono una maggiore autonomia e riducono le emissioni di CO2 di circa il 10% rispetto alla benzina. Si stima che con circa 15.000 chilometri annui, i risparmi sui costi di carburante possano superare gli 850 euro all’anno. La casa automobilistica ha evidenziato anche una diminuzione delle emissioni di gas serra rispetto ai modelli a benzina tradizionali.

Con quasi il 10% di emissioni di CO2 in meno rispetto all’alimentazione a benzina e con oltre 850 euro di possibili risparmi l’anno con una percorrenza di 15.000 chilometri, sulla sesta generazione della Renault Clio l’opzione a Gpl è doppiamente sostenibile. Dal punto di vista ambientale e economico: “Si può crescere anche con l’arrivo dei costruttori cinesi”, sorride Sébastien Guigues, da un anno amministratore delegato del gruppo per l’Italia, dove l’alternativa a gas petrolifero liquefatto è fondamentale non solo per la Losanga, che contabilizza un terzo dei volumi grazie a questa soluzione, ma soprattutto per Dacia (tra il 70 e il 75% delle immatricolazioni). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Renault rilancia il GPL con Symbioz e Clio Eco-G. Più autonomia e meno costi

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