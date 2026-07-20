Renault Clio Eco-G fino a 1.450 km con un pieno di benzina e GPL
La nuova Renault Clio Eco-G, dotata di alimentazione doppia a benzina e GPL, può percorrere fino a 1.450 km con un pieno. In Italia, i ordini della vettura hanno superato i 20.000, superando anche le richieste in Francia. La vettura combina un motore a benzina con un serbatoio di GPL, offrendo un’ampia autonomia tra rifornimenti.
Anche grazie all’opzione Eco-G, la soluzione a doppia alimentazione a benzina e Gpl, i volumi italiani della nuova Renault Clio (già 20.000 ordini) hanno superato perfino quelli della Francia. La nuova generazione della compatta transalpina, la sesta, misura 4,12 di lunghezza ed è più spaziosa e funzionale. E ancora più razionale perché con l’aggiornamento della soluzione bifuel ha guadagnato in termini di percorrenza, che può raggiungere i 1.450 chilometri grazie all’aumentata capacità del serbatoio del Gpl. Che è passato da 32 a 50 litri utilizzabili e che si somma ai 39 di quello della benzina. L’ autonomia potenziale è legata ai consumi più contenuti, che Renault ha omologato a partire da 6,5 l100 km per il gas petrolifero liquefatto e da 5,4 per la benzina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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