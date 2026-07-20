Anche grazie all’opzione Eco-G, la soluzione a doppia alimentazione a benzina e Gpl, i volumi italiani della nuova Renault Clio (già 20.000 ordini) hanno superato perfino quelli della Francia. La nuova generazione della compatta transalpina, la sesta, misura 4,12 di lunghezza ed è più spaziosa e funzionale. E ancora più razionale perché con l’aggiornamento della soluzione bifuel ha guadagnato in termini di percorrenza, che può raggiungere i 1.450 chilometri grazie all’aumentata capacità del serbatoio del Gpl. Che è passato da 32 a 50 litri utilizzabili e che si somma ai 39 di quello della benzina. L’ autonomia potenziale è legata ai consumi più contenuti, che Renault ha omologato a partire da 6,5 l100 km per il gas petrolifero liquefatto e da 5,4 per la benzina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Renault Clio Eco-G, fino a 1.450 km con un pieno di benzina e GPL

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RENAULT CLIO 2026, CONSUMA NIENTE e VA MOLTO BENE!

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