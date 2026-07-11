Risparmio ed Ecologia | Renault Punta sul GPL con Symbioz e Clio Eco-G

Notizia in breve

Renault introduce due nuove versioni di auto a GPL, Symbioz e Clio Eco-G, puntando su risparmio ed ecologia. Le vetture sono destinate a chi utilizza l’auto quotidianamente per spostamenti di lavoro, scuola o commissioni, senza cambiare veicolo per motivi di moda. La casa automobilistica si concentra su tecnologia funzionale, prezzi competitivi e consegne rapide, senza proporre innovazioni sovradimensionate.