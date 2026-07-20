Renault accelera in Italia Quarto posto nel mercato e ordini a +35%

Renault ha raggiunto il quarto posto nel mercato italiano, con ordini cresciuti del 35%. La casa automobilistica sottolinea di poter competere anche con l’ingresso dei costruttori cinesi, affermando di rispettare tutti ma di non temere nessuno, poiché dispone di ciò che serve. La crescita si evidenzia attraverso i numeri di ordini e la posizione di mercato, senza altri dettagli sui modelli o strategie specifiche.

“Stiamo dimostrando che si può crescere anche con l’arrivo dei costruttori cinesi. Abbiamo rispetto per tutti, ma paura di nessuno perché abbiamo quello che serve”. Così Sébastien Guigues, Ceo di Renault Italia, spiega (tra le altre cose) come con una tecnologia, quella del Gpl, la Losanga riesca allo stesso tempo a soddisfare la domanda degli automobilisti del Belpaese, a contribuire al contenimento delle emissioni di CO2. E anche rimanere in linea con l’impostazione della casa madre. “Il Gpl è un’ opportunità tattica per accompagnare la nostra sfida strategica, che resta quella dell’ elettrificazione ”. Con il primo semestre del 2026, Renault ha guadagnato la quarta posizione nelle vendite in Italia con 51. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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