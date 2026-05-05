Ferrari accelera nel primo trimestre 2026 | ricavi in aumento e ordini garantiti fino al 2027
Nel primo trimestre del 2026, Ferrari ha registrato ricavi netti pari a 1 miliardo di euro, confermando una crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’azienda ha ricevuto ordini garantiti fino al 2027, mantenendo un livello di solidità finanziaria elevato. Questi risultati indicano un andamento positivo per la casa automobilistica, che prosegue nel rafforzare la propria posizione sul mercato globale.
Ferrari chiude i primi tre mesi dell'anno all'insegna di una grande solidità finanziaria. I ricavi netti registrati dal Cavallino Rampante si attestano a 1.848 milioni di euro, segnando un incremento del tre per cento rispetto all'anno precedente. Il bilancio sorride anche alla voce dell'utile.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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