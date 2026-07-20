Regno Unito Starmer esce di scena | Lascio un Paese migliore Entra Burnham

Il Regno Unito ha ufficialmente cambiato leader del Labour, con Keir Starmer che ha lasciato il suo incarico e Andy Burnham che è entrato in carica. La transizione è avvenuta dopo settimane di tensioni interne, mentre il premier uscente si è dimesso. Starmer ha dichiarato di lasciare un Paese migliore. La scelta arriva in un momento di indebolimento del leader uscente, influenzato da divisioni nel partito e perdite di consensi elettorali.

Il Regno Unito volta pagina con l’avvicendamento ufficiale tra Keir Starmer e Andy Burnham. Una transizione maturata oggi dopo una lunga fase di tensione interna, con il premier uscente indebolito dalle divisioni nella formazione laburista, dalla perdita di consenso elettorale e dalle critiche sulla direzione politica del governo. Burnham torna così al centro della scena dopo le esperienze accanto a Tony Blair e Gordon Brown. Un’ascesa che ha il sapore della rivincita: sconfitto nella corsa alla leadership del Labour nel 2015, battuto da Jeremy Corbyn, è riuscito a costruirsi un percorso nuovo e autonomo. Burnham ha definito la sua agenda... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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The Heat: UK Political Turmoil | Starmer's resignation

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