Starmer saluta Downing Street | ‘lascio a Burnham un Paese migliore’

Keir Starmer ha dichiarato di aver completato il suo lavoro e di lasciare un Paese più forte e più equo rispetto a due anni prima. Prima di lasciare ufficialmente Downing Street, si è recato dal re per formalizzare le dimissioni da primo ministro e trasferire il potere.

“Il mio lavoro è stato fatto, lascio un Paese più forte e più equo di due anni fa” Lo ha detto Keir Starmer nel suo discorso di saluto alla nazione, subito prima di lasciare definitivamente Downing Street per recarsi da re Carlo III a formalizzare le sue dimissioni da premier e passare le consegne al. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Wes Streeting leaves Downing Street after CRUNCH TALKS with Keir Starmer

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