Il leader del Partito Laburista nel Regno Unito ha dichiarato di non avere intenzione di lasciare la carica, affermando che il suo obiettivo è ricostruire i rapporti con l’Unione Europea. La sua posizione è stata messa alla prova da decine di parlamentari che, con pressioni pubbliche, chiedono le sue dimissioni. La situazione politica nel paese rimane tesa, con il primo ministro sotto scrutinio.

Forti pressioni sul premier britannico Keir Starmer, a cui decine di parlamentari chiedono di dimettersi. Dopo il deludente risultato dei laburisti alle elezioni locali, l’inquilino del numero 10 di Downing Street ha ribadito la posizione già espressa alcuni giorni fa. “ Mi assumo la responsabilità di non abbandonare il campo, di non gettare il nostro Paese nel caos, come hanno fatto più volte i conservatori”, ha detto, “un caos che ha causato danni duraturi a questa nazione. A un governo laburista non verrebbe mai perdonato se infliggesse di nuovo tutto questo al nostro Paese”. Nel suo discorso post sconfitta elettorale, Starmer ha affrontato anche lo spinoso argomento dell’ uscita del Regno Unito dall’Unione europea.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Regno Unito, Starmer: “Non lascio, non getto il Paese nel caos. Ricostruiremo i rapporti con l’Ue”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Starmer vicino alla crisi? Cosa sta succedendo nel Regno Unito

I Verdi vincono un’elezione suppletiva nel Regno Unito, Starmer critica gli estremismi L’esito del voto è un importante campanello d’allarme per il governo laburista, che deve anche fronteggiare l’ascesa del partito di estrema destra...

Argomenti più discussi: Batosta per Starmer, perde ma non molla. È il trionfo di Farage; Crollo Labour in Galles e Scozia: in arrivo un’onda indipendentista?; Regno Unito: nonostante il tracollo, Starmer resta al suo posto; La disfatta di Starmer e la fine del bipartitismo: analisi delle elezioni locali del Regno Unito.

Regno Unito, #Starmer non molla e tenta la reconquista x.com

Il Labour di Starmer subisce enormi perdite mentre il partito di destra radicale Reform guadagna nelle elezioni nel Regno Unito reddit