Il Regno Unito ha visto il passaggio di leadership all’interno del Partito Labour. Andy Burnham ha assunto il ruolo di leader, sostituendo Keir Starmer. Burnham ha dichiarato che intende cambiare il paese, che ha definito dominato dagli ultimi quarant’anni di politiche neoliberiste. La nomina è stata ufficializzata e il nuovo leader ha espresso l’intenzione di modificare le linee politiche del partito e del paese.

L'era di Keir Starmer si chiude e quella di Andy Burnham comincia all'insegna di una promessa: cambiare il Regno Unito dopo "quarant'anni di neoliberismo". Il nuovo leader del Labour, proclamato ufficialmente, prenderà il posto di Starmer anche alla guida del governo dopo il passaggio formale con re Carlo III previsto nei prossimi giorni. Nel suo primo discorso Burnham ha parlato di "ultima occasione" per invertire il declino economico e sociale del Paese, promettendo di riportare speranza nelle comunità lasciate indietro senza rincorrere i temi identitari della destra di Reform UK guidata da Nigel Farage. Durante il discorso, Burnham ha... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il Regno Unito volta pagina, Andy Burnham sostituisce Starmer e promette: "Basta col neoliberismo"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

BREAKING: Andy Burnham Replaces Keir Starmer as Labour Leader, Set to Become Britain's Next PM |AC1B

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Regno Unito, finita l’era di Starmer: si fa avanti Andy Burnham

Nel Regno Unito Andy Burnham stravince a Makerfield e diventa il primo e vero avversario di StarmerAndy Burnham ha vinto con ampio margine l’elezione suppletiva a Makerfield, nel nord-ovest del Regno Unito, conquistando un seggio a Westminster.

Temi più discussi: L’arazzo di Bayeux è arrivato nel Regno Unito dopo quasi mille anni; Regno Unito: Diploma alza per la terza volta le previsioni sull'utile annuo grazie alla forte domanda; Nel Regno Unito arriva la famiglia di Harry, anche Meghan; Harry raggiunto in Gb da Meghan e i figli, hanno incontrato Re Carlo.

Pochi minuti dopo la mezzanotte, decine di persone e veicoli hanno attraversato per la prima volta senza controlli doganali il confine tra #Gibilterra e la Spagna. È il primo effetto concreto dell'accordo firmato a Bruxelles tra Regno Unito, Spagna e Unione euro x.com

Comprare espansioni aiuta? (Regno Unito) reddit

Regno Unito: Andy Burnham tiene il primo discorso da nuovo leader dei laburistiQuesta generazione di politici, me compreso, non è riuscita a mettere in discussione una cultura politica e un modello economico che semplicemente non funzionano per la gente comune, ha detto Burnha ... msn.com

Il Regno Unito volta pagina, Andy Burnham sostituisce Starmer e promette: Basta col neoliberismoIl sindaco di Greater Manchester è stato proclamato nuovo leader del Partito laburista e diventerà primo ministro nei prossimi giorni. Nel suo primo discorso promette una svolta economica, più poteri ... ilgiornale.it