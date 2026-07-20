Regno Unito Andy Burnham è diventato premier

Andy Burnham ha assunto ufficialmente la carica di primo ministro nel Regno Unito. L’ex sindaco di Manchester, ora guida il Partito Laburista, è stato ricevuto dal re prima di parlare davanti alla nazione. Dopo l’investitura, Burnham ha pronunciato il suo discorso di insediamento, segnando l’inizio del suo incarico.

Andy Burnham è ufficialmente diventato premier del Regno Unito. Ex sindaco di Manchester e nuovo leader del partito laburista, è stato ricevuto da re Carlo prima di pronunciare il suo discorso di insediamento. Prima, Keir Starmer aveva pronunciato il suo ultimo discorso al numero 10 di Downing Street per poi recarsi dal sovrano a rassegnare le sue dimissioni. Per re Carlo si tratta del quarto insediamento di un primo ministro in appena quattro anni di regno. Il discorso di insediamento di Burnham. Nel suo primo discorso da primo ministro, Burnham ha detto di voler «mostrare al mondo che la Gran Bretagna può ritrovare la stabilità »,... 🔗 Leggi su Lettera43.it

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Andy Burnham delivers first speech as Prime Minister

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