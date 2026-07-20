Giornata importante oggi nel Regno Unito: nelle prossime ore il nuovo leader dei laburisti,Andy Burnham,assumerà oggi le funzioni di primo ministroal posto diKeir Starmer. Questo, come stabilito dal programma, ha rilasciato la sua dichiarazione: “Ora passo il testimone ad Andy Burnham e gli auguro ogni successo. Ha il mio pieno sostegno” ha detto rivendicando i propri meriti sul partito negli ultimi sei anni e mezzo. Poi ha continuato: “Dal 2024 è stato il privilegio della mia vita servire voi e questo grande Paese come primo ministro, e sono fiducioso che la Gran Bretagna sia ora più forte e più giusta di quanto non lo fosse due anni fa“. Elementi di miglioramento sarebbero stati l’economia, i servizi pubblici, la riduzione dei tempi di attesa e la sottrazione di molti bambini alla povertà. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Regno Unito, Andy Burnham diventa primo ministro: Starmer ha rassegnato le dimissioni

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Andy Burnham | Why Britain Is Getting A New Prime Minister Without A General Election

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