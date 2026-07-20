Regno Unito Andy Burnham diventa primo ministro | oggi il discorso a Downing Street

Notizia in breve

Andy Burnham ha assunto oggi le funzioni di primo ministro nel Regno Unito, succedendo a Keir Starmer. La cerimonia si è svolta a Downing Street, con il nuovo leader dei Labour che ha pronunciato il suo discorso ufficiale. Burnham diventa il primo ministro dopo aver vinto la leadership del partito e aver preso il comando del governo. La nomina si realizza nel corso di questa giornata, segnando un cambio di guida politica nel paese.