Regno Unito Andy Burnham diventa primo ministro | oggi il discorso a Downing Street
Andy Burnham ha assunto oggi le funzioni di primo ministro nel Regno Unito, succedendo a Keir Starmer. La cerimonia si è svolta a Downing Street, con il nuovo leader dei Labour che ha pronunciato il suo discorso ufficiale. Burnham diventa il primo ministro dopo aver vinto la leadership del partito e aver preso il comando del governo. La nomina si realizza nel corso di questa giornata, segnando un cambio di guida politica nel paese.
Giornata importante oggi nel Regno Unito: nelle prossime ore il nuovo leader dei laburisti,Andy Burnham,assumerà oggi le funzioni di primo ministroal posto diKeir Starmer. Il programma prevede una dichiarazione dell’uscente Starmer, la sua visita aRe Carloa Buckingham Palace per presentare le dimissioni, seguita da quella del nuovo premier in pectore per ricevere la richiesta del sovrano di formare un nuovo governo. Con questo passo diventerà premier. Acquisita la carica, infine farà a sua volta unadichiarazione di fronte alla sua nuova residenza. Poi incontrerà lo staff. Burnham diventerà così ilsesto “inquilino”di Downing Street negli ultimi dieci anni, dalla Brexit nel 2016. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
EXPLOSIVE poll puts Andy Burnham ABOVE Keir Starmer with Labour members for Prime Minister
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