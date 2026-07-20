oggi andy burnham diventa primo ministro del regno unito

Oggi Andy Burnham del Partito Laburista diventa primo ministro del Regno Unito, dopo la nomina di Re Carlo in mattinata. La nomina segue le dimissioni formali di Keir Starmer. Burnham sarà il settimo primo ministro in dieci anni. La sua nomina è stata annunciata poche ore prima dell’investitura ufficiale. La nomina di Burnham avviene in un momento di transizione politica nel paese.

Re Carlo lo nominerà in mattinata, dopo le dimissioni formali di Keir Starmer: sarà il settimo primo ministro in dieci anni Lunedì Andy Burnham, del Partito Laburista, diventerà il nuovo primo ministro del Regno Unito. In mattinata il primo ministro uscente, Keir Starmer (anche lui Laburista), incontrerà re Carlo a Buckingham Palace per comunicargli formalmente le sue dimissioni. Poco dopo Burnham andrà a sua volta a Buckingham Palace, dove il re gli darà il mandato di formare un nuovo governo. In seguito Burnham dovrebbe tenere un discorso da Downing Street, dove c’è la residenza ufficiale del primo ministro e la sede del governo. È uno sviluppo atteso. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Andy Burnham The Next Prime Minister

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