Dopo il Gran Premio del Belgio, la disputa tra Red Bull e Mercedes sull’ADUO si è intensificata. Red Bull ha risposto alle critiche rivolte da un dirigente Mercedes, accendendo ulteriormente la discussione. La questione riguarda le modalità di gestione dell’area di rispetto e le strategie adottate dalle scuderie. La polemica si è fatta più evidente con le dichiarazioni pubbliche di entrambe le parti, contribuendo a un dibattito acceso tra le squadre coinvolte.

La polemica sull’ADUO continua ad alimentare il fronte politico della F1 e, dopo il Gran Premio del Belgio, ha assunto contorni ancora più netti. A riaccendere lo scontro tra Red Bull e Mercedes sono state le dichiarazioni di Toto Wolff, che nel dopo gara ha ammesso apertamente come la power unit della scuderia di Brackley sia, a suo giudizio, il riferimento della griglia. Un’affermazione che stride con la graduatoria stilata dalla FIA nell’ambito del sistema ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities), secondo la quale è invece il motore endotermico Red Bull Powertrains-Ford a rappresentare il benchmark tecnico. Ed è proprio qui che nasce quello che a Milton Keynes viene considerato un autentico cortocircuito regolamentare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Red Bull contro Mercedes sull’ADUO: la replica a Toto Wolff accende la polemica

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¡¡BOMBAZO!! GIRO de GUION, RED BULL TRAICIONA a MERCEDES y REVOLUCIONA la GUERRA de MOTORES

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