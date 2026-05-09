Guenther Steiner avvisa Toto Wolff | McLaren potrebbe interrompere l’accordo con Mercedes per la vittoria

Il team principal di una scuderia di Formula 1 ha avvertito il capo di un’altra squadra che il costruttore potrebbe interrompere il contratto con il fornitore di motori. La notizia arriva dopo che si sono fatte strada voci di tensioni tra le due parti e di possibili cambiamenti nelle collaborazioni tecniche. Nessuna delle parti ha ancora confermato ufficialmente eventuali decisioni o modifiche ai contratti in corso.

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