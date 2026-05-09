Guenther Steiner avvisa Toto Wolff | McLaren potrebbe interrompere l’accordo con Mercedes per la vittoria
Il team principal di una scuderia di Formula 1 ha avvertito il capo di un’altra squadra che il costruttore potrebbe interrompere il contratto con il fornitore di motori. La notizia arriva dopo che si sono fatte strada voci di tensioni tra le due parti e di possibili cambiamenti nelle collaborazioni tecniche. Nessuna delle parti ha ancora confermato ufficialmente eventuali decisioni o modifiche ai contratti in corso.
Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. McLaren utilizza motori Mercedes dal 2021, ma il vero ritorno alla competitività si è registrato solo nella seconda metà del 2023. Infatti, il team di Zak Brown ha conquistato il titolo costruttori nel 2024 e ha dominato le competizioni nel 2025, gettando un’ombra sulle prestazioni del telaio Mercedes. Steiner ha messo in discussione le intenzioni di Wolff di mantenere il legame con McLaren, suggerendo che sarebbe più facile per il team tedesco interrompere la fornitura di motori in un momento in cui McLaren rappresenta una seria minaccia.🔗 Leggi su Napolipiu.com
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